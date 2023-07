(Boursier.com) — Moins de 10 jours après la signature du protocole d'accord relatif à l'acquisition de la société d'ingénierie Nord-Américaine McIntosh Perry, Egis clôt la transaction, qui devient effective au 30 juin 2023.

Le financement de l'opération est assuré par un pool de banques françaises dans le cadre d'un Sustainability-Linked Loan inaugural, qui traduit l'alignement de la stratégie de croissance externe du Groupe avec sa raison d'être et ses objectifs de lutte contre le changement climatique.

Une ambition de croissance responsable et des enjeux majeurs de décarbonation

Depuis 2020, Egis poursuit activement son développement international via une politique d'acquisitions soutenue. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique Impact The Future, qui vise plus largement la transformation des activités et des processus métier du Groupe pour démultiplier sa contribution positive aux enjeux de transition environnementale, énergétique et bas carbone.

L'ambition du Groupe dans ce domaine lui permet aujourd'hui de franchir une nouvelle étape en procédant à la mise en place d'un Sustainability-Linked Loan, ou prêt lié à des objectifs durables.

"Il est primordial pour nous de mettre en cohérence notre politique de financement, nos opérations d'acquisition, notre stratégie de développement et notre raison d'être, indique Olivier Gouirand, directeur finance et stratégie du Groupe Egis. La mise en place de ce prêt est une étape cruciale dans l'histoire d'Egis et apporte un nouveau témoignage de notre responsabilité sociale d'entreprise : dans un secteur de l'ingénierie en pleine mutation, Egis se positionne comme un acteur en avance dans l'application des critères ESG à ses activités économiques".