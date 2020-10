Mazars annonce son nouveau partenariat avec Arianee

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mazars , cabinet international et intégré spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil annonce son nouveau partenariat avec Arianee, un consortium indépendant à but non lucratif qui a pour mission d'établir une norme mondiale pour la certification numérique des objets de valeur.

Pour cela, Arianee développe pour ses membres une technologie open source basée sur la blockchain qui permet aux entreprises de créer des passeports numériques pour leurs produits.

Ce passeport permet d'associer une identité numérique unique, infalsifiable et augmentée à tout objet de valeur.

En rejoignant le consortium Arianee, Mazars confirme son expertise dans un secteur du luxe en pleine transformation et réaffirme sa volonté d'accompagner ses clients dans la compréhension des enjeux liés à l'évolution de l'usage de la technologie dans le luxe.

En effet, dans le cadre de la gouvernance du consortium, Mazars participera au côté d'entreprises comme ba&sh, Breitling, Dentsu Aegis Network ou Richemont à l'élaboration de nouveaux standards pour le secteur du luxe construits autour de l'innovation.

Ce partenariat avec Mazars permet au consortium Arianee d'avoir accès à une institution de renommée internationale, présente dans plus de 90 pays, disposant d'une expertise multidisciplinaire dans tous les domaines de l'industrie du luxe. Mazars est en effet l'un des principaux auditeurs et conseillers des grands groupes de luxe dans le monde qu'elle accompagne et conseille pour relever les défis qui se posent à une industrie en pleine mutation où il est essentiel d'anticiper les attentes des clients.

"Mazars est ravi de devenir membre partenaire d'Arianee et de contribuer à la révolution de la propriété dans le secteur du luxe. L'innovation est au coeur de notre relation avec nos clients et en encourageant l'adoption de la technologie, nous pouvons construire une industrie du luxe durable qui profite aux entreprises, aux clients et à la société", déclare Isabelle Massa, associée chez Mazars.