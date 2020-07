Mata Capital clôture son fonds MCF Quality Street dédié aux opérations parisiennes

(Boursier.com) — Mata Capital, acteur indépendant de la gestion de fonds immobiliers, annonce la clôture du fonds MCF Quality Street au 30 juin 2020 avec un montant total de capital de 50 millions d'euros, lui permettant de réaliser 100 millions d'euros d'investissement sur Paris. Cette levée de fonds a été réalisée auprès d'investisseurs institutionnels français et family office de premier plan...

Lancé fin 2018, MCF Quality Street est un fonds "core+" ayant pour objectif d'acquérir, exclusivement dans Paris intramuros, des actifs immobiliers diversifiés bénéficiant d'un potentiel de création de valeur à moyen terme. Ce véhicule a d'ores et déjà investi un montant total de 55 millions d'euros de valeur à un prix moyen de 5.100 euros/m(2) et continuera d'investir à Paris sur les prochains mois. "Nous avons souscrit un montant significatif de capital malgré la pandémie de la Covid-19 et tenions à remercier l'ensemble de nos investisseurs pour leur confiance au cours de ces dernières semaines. Le montant de capital souscrit va nous permettre de réaliser notre pipeline qualitatif dans des conditions de marché aujourd'hui favorables aux acquéreurs", commente Edouard Baduel, Directeur des Relations Investisseurs chez Mata Capital.

Parmi les investissements réalisés pour le compte du fonds MCF Quality Street, on peut compter plusieurs commerces de pied d'immeuble situés dans des quartiers commerçants parisiens (ex : Marais, Batignolles...), un immeuble mixte à usage de commerce/bureau situé Place Blanche (Paris 9ème), des établissements dans le domaine de l'éducation (Paris 11ème et 20ème) ou encore un hôtel indépendant situé au coeur du 11ème arrondissement de Paris avec un taux d'occupation du portefeuille global de 97%.

Ces actifs bénéficient presque tous d'un potentiel de création de valeur qui sera mis en oeuvre par des opérations de rénovation, d'extension de surface, de changement de destination, de déplafonnement du loyer afin d'augmenter significativement le revenu locatif. "Au-delà de la localisation 'prime' et de la diversité des actifs du fonds MCF Quality Street, nos investisseurs ont particulièrement apprécié d'avoir un accès privilégié à des opérations off-market traditionnellement réservées aux marchands de biens et opérateurs privés à Paris", déclare Edouard Baduel.

Le fonds cible une performance totale de 8% sur 8 ans, dont une distribution annuelle de l'ordre de 4%.

Le contexte actuel de l'immobilier en France devrait permettre à Mata Capital de mettre pleinement en oeuvre sa stratégie d'acquisition et de réaliser de belles transactions. "Le marché français devrait offrir de belles opportunités d'investissement en raison d'une hausse probable du nombre de vendeurs contraints à moyen terme, nous souhaitons donc renforcer nos positions sur les segments 'core+' et valeur-ajoutée à moyen terme" conclut Edouard Baduel.