Mata Capital acquiert un immeuble de 3.600 m(2) à Paris pour le compte du fonds MCF Quality Street

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mata Capital vient d'acquérir un ensemble immobilier ERP de 3.600 m(2) situé au 13-15 rue Ponscarme dans le 13ème arrondissement de Paris, sur la base d'un prix métrique acte en main de 4.725 euros/m(2) faisant ressortir une rentabilité immédiate de 4,32%.

Détenu en pleine propriété, l'immeuble est réparti sur 6 étages et est depuis 40 ans intégralement loué à la Clinique Jeanne d'Arc. Situé à 150 mètres de la station "Olympiades" (ligne 14), l'actif est situé dans un quartier accueillant de nombreux établissements de formation et à proximité de centres tertiaires dynamiques tels que la Bibliothèque François Mitterrand et la Station F notamment.

"Au vu du contexte extrêmement compliqué auquel nous avons tous dû faire face cette année, nous sommes très heureux d'avoir concrétisé l'acquisition de cet actif parisien situé à proximité immédiate du métro et dans une zone en pleine mutation" précise Jean-Baptiste Avierinos, directeur des investissements chez Mata Capital.