Mata Capital acquiert auprès de Novaxia Investissement 4 Monoprix pour un investissement de 117 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'équipe de gestion de Mata Capital renforce son portefeuille d'actifs alimentaires avec l'acquisition des Monoprix de Saint-Cloud (92), Meudon (92), Saint-Maur (94) et Saint-Ouen (93) pour le compte de son fonds core plus en co-investissement avec un institutionnel. Suite à cette acquisition, Mata Capital gère 470 ME d'actifs immobiliers de commerce de proximité en France.

La vente permet à Novaxia Investissement de réaliser une transaction importante en 2020, au bénéfice des investisseurs de son fonds immobilier positionné sur la transformation de bâtiments obsolètes idéalement situés.

"Les 4 Monoprix sont idéalement situés au coeur de villes bénéficiant d'une population à fort pouvoir d'achat (Meudon et Saint-Cloud) ou en-cours de renouvellement urbain comme Saint-Ouen et Saint-Maur du fait de leur proximité avec Paris et un excellent accès par les transports en commun (métro/RER existant et nouvelles lignes du Grand Paris)" commente le groupe.

Le portefeuille est acquis à un prix moyen de l'ordre de 6.000 euros/m(2) sur la base d'une surface totale de près de 18.600m(2) environ. Les actifs, tous détenus en pleine-propriété, sont principalement organisés en RdC avec d'importantes surfaces de parking et construits sur des fonciers de grande taille permettant à terme une densification...

"Notre équipe sera attentive aux exigences et aux attentes à la fois de l'enseigne et de l'équipe municipale pour accompagner le développement de la commune dans son offre commerciale de proximité. Cette stratégie de partenariat a déjà été initiée sur les Monoprix de Saint-Germain-en-Laye (78) et La Garenne-Colombes (92) que nous avons acquis en 2019" a déclaré Laurent Delautre, Partner de Mata Capital.

"Cette transaction témoigne de la démarche de Novaxia Investissement dans l'ensemble de ses fonds immobiliers : aligner les intérêts de tous. Grâce à des actifs idéalement situés, il s'agit d'une transaction importante de l'année 2020 au bénéfice de nos investisseurs" indique pour sa part Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.

Dans le cadre de cette opération, Mata Capital a été conseillé par le cabinet Fairway Avocats, l'office notarial Allez&Associés, ETYO pour la due diligence technique et Cushman&Wakefield.