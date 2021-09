Masteos annonce avoir bouclé avec succès une levée de fonds de 15 ME

(Boursier.com) — Masteos , start-up proptech d'investissement locatif clés en main, annonce avoir bouclé avec succès une levée de fonds de 15 ME auprès de la société de capital-risque Daphni, accompagnée d'un pool de business angels de la tech et de l'immobilier, tels que les fondateurs de Pretto et de MeilleursAgents, ainsi que l'ex-CTO de Qonto.

C'est la première fois qu'une start-up débloque un montant à 8 chiffres dans le secteur de l'investissement locatif en Europe. Ce tour de table historique va permettre à Masteos de développer davantage sa technologie et d'intensifier son déploiement en France et en Europe, avec l'objectif de s'imposer comme la référence de son marché.