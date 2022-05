Maskott renforce sa vocation d'entreprise Edtech à impact au coeur des territoires en levant 7 ME

La Banque des Territoires, le Crédit Mutuel Arkéa via son fonds d'innovation sociétale We Positive Invest, UI Investissement, 12 business angels, ainsi que le directeur du Business Development de Maskott, Jérôme Pascal, investissent en fonds propres dans la société Maskott, aux côtés de deux partenaires bancaires, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et BNP Paribas. Le montant total de cette première levée de fonds s'élève à 7 millions d'euros.

Entreprise Edtech à impact, Maskott est pionnière depuis 2004 en création et distribution d'outils numériques d'individualisation des apprentissages, de la formation initiale à la formation continue, grâce à sa plateforme Tactileo qui compte aujourd'hui 8 millions d'utilisateurs.

La société Maskott est ancrée dans l'écosystème EdTech depuis sa création en 2004 par Pascal Bringer, enseignant agrégé en sciences, qui s'est fixé pour objectif depuis le début de sa carrière d'enrichir et d'améliorer l'expérience de ses élèves avec des contenus pédagogiques novateurs.