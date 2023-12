Mascaret accueille le fonds Entrepreneur Invest dans son capital pour accélérer sa croissance

(Boursier.com) — Mascaret (anciennement Dentsu Consulting), cabinet de conseil en communication d'affaires, ouvre 23,8% de son capital au fonds Entrepreneur Invest, leader dans le financement en fonds propres et en obligations convertibles des PME de croissance.

"Nous cherchions un investisseur pour soutenir les 10 ME d'investissements que nous souhaitons opérer dans les 3 ans à venir et un véritable partenaire capable de nous accompagner dans cette démarche de croissance. Notre choix s'est naturellement porté sur Entrepreneur Invest pour sa philosophie entrepreneuriale et son track record", a déclaré Benjamin Grange, Senior Partner et Président de Mascaret.

Cette levée permettra au cabinet de nourrir le développement de ses outils propriétaires et de procéder à des acquisitions ciblées afin d'accroitre ses parts de marché en France.

"Nous sommes ravis d'accompagner Benjamin Grange et ses équipes dans ce projet de création d'un leader de la communication d'affaires. Nous avons été séduits par l'ambition d'intégrer et d'acquérir des talents et des équipes sur ce segment, afin de répondre aux besoins de transformation de la communication d'entreprise", souligne Bertrand Folliet et Marouane Bahri, Associés d'Entrepreneur Invest.

Enjeux posés

La communication d'affaires, dont le marché est en croissance depuis 10 ans, répond aux enjeux auxquels sont confrontées les dirigeants aujourd'hui : favoriser une perception de valeur économique de l'entreprise, faire comprendre les grandes transformations au sein de l'entreprise, engager les parties-prenantes, maitriser les risques réputationnels liés l'opinion publique... Depuis son rachat (2021) au groupe Dentsu par ses fondateurs, Mascaret offre cette combinaison d'expertises permettant d'offrir une réponse spécifique à ces nouveaux enjeux.

Les clients de Mascaret sont des dirigeants du SBF120, d'ETI, de PME, des leaders de grands projets, des patrons de start-ups, des fonds d'investissement, des syndicats, des territoires, des leaders d'entités publiques, des associations et des leaders politiques.