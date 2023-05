Martin Berg prend la direction de Climate Asset Management, joint-venture de HSBC AM et Pollination

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de Climate Asset Management annonce la nomination de Martin Berg au poste de directeur général, à la suite du départ de Christof Kutscher.

Martin Berg est un membre clé de l'équipe dirigeante depuis la création de l'entreprise.

Ancien associé de Pollination, société mondiale de conseil et d'investissement dans le domaine du changement climatique, qui a lancé Climate Asset Management en joint-venture avec HSBC Asset Management en août 2020, Martin Berg a plus de vingt ans d'expérience dans la conception et la gestion d'investissements liés aux crédits carbone, aux financements carbone et à d'autres investissements environnementaux dans les secteurs privé et public. Il a occupé des postes de direction à la Banque européenne d'investissement et chez Bank of America Merrill Lynch, après des passages à l'OCDE et à la CCNUCC* en début de carrière.

Martin Berg a été nommé le 1er mai 2023 et a rejoint le conseil d'administration de Climate Asset Management avec effet immédiat. Il continuera à piloter la stratégie bas-carbone fondée sur les écosystèmes naturels jusqu'à ce que son successeur soit nommé. Un président indépendant du conseil d'administration de Climate Asset Management sera nommé en temps voulu.

"Je suis ravi que le conseil d'administration m'ait confié la tâche de poursuivre l'excellent travail entamé par Christof. Chez Climate Asset Management, nous sommes des passionnés de la conservation et de la restauration des écosystèmes naturels. C'est grâce à la détermination, à la diversité et à l'expérience de l'équipe que nous avons constituée que nous avons pu annoncer en décembre dernier une première levée de fonds de 650 millions de dollars dans le cadre de nos deux stratégies dédiées au capital naturel. Nous continuons à lever et à déployer des capitaux et nous travaillons sans relâche avec nos clients pour investir dans des projets de transformation du paysage à grande échelle, et ainsi infléchir la destruction catastrophique de l'environnement dans le monde entier", commente Martin Berg.

Le mois dernier, l'entreprise Apple a annoncé qu'elle avait confié à Climate Asset Management la gestion d'une extension de son Restore Fund qui pourrait aller jusqu'à 200 millions de dollars. Ce fonds permettrait de financer un vaste portefeuille de projets bas carbone fondés sur les écosystèmes naturels, visant à éliminer un million de tonnes métriques de dioxyde de carbone de l'atmosphère par an au plus fort de son déploiement.

Une structure mixte inédite va combiner deux types d'investissements alignés sur les stratégies existantes de Climate Asset Management et cherchera à générer des performances financières et climatiques pour les investisseurs. Ce véhicule d'investissement adoptera un nouveau modèle d'élimination du carbone prenant mieux en compte le potentiel des solutions axées sur les écosystèmes naturels.

Christof Kutscher, qui quitte ses fonctions de directeur général et de président exécutif, a ajouté : "Je suis vraiment fier d'avoir fait partie de l'équipe qui a créé Climate Asset Management et de l'avoir dirigée pendant ses premières années. Le récent mandat attribué par Apple est un vote de confiance en faveur de notre modèle et de notre équipe. Je me réjouis d'accompagner Martin et l'équipe de direction en tant que conseiller de l'entreprise lors de sa prochaine phase de croissance".