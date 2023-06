Market Pay annonce avoir signé un accord pour l'acquisition de la fintech polonaise Novelpay

(Boursier.com) — Le Groupe Market Pay annonce aujourd'hui avoir signé un accord pour l'acquisition de la fintech polonaise Novelpay, y compris sa filiale française PAX France Novelpay, afin d'accélérer encore le développement de sa plateforme de paiement paneuropéenne.

Novelpay est l'un des acteurs européens à la croissance la plus rapide pour le développement de solutions logicielles verticales indépendantes ("ISV") pour les terminaux de paiement et la distribution de terminaux associés.

Novelpay déploie actuellement ses produits et services dans 14 pays européens auprès des banques/acquéreurs, des processeurs et des fournisseurs de solutions de services à valeur ajoutée.