Marigny Capital renforce ses positions en Suisse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Huit ans après sa création, la société Marigny Capital ouvre sa première filiale à l'étranger et s'installe en Suisse. Une étape décisive pour la société indépendante spécialisée dans la structuration et la distribution de produits structurés dont l'activité s'est suffisamment consolidée ces dernières années pour envisager son développement.

"La Suisse est une place bancaire stratégiquement importante pour les acteurs de la finance en Europe. Elle représente une place sécurisée et attrayante pour les avoirs des investisseurs" commente l'établissement.