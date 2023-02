Marex finalise l'acquisition de HPC SA et d'OTCex

(Boursier.com) — Marex , la plateforme mondiale diversifiée de services financiers, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de certaines entités du groupe OTCex. Annoncé une première fois en juin 2022, cet accord, qui comprend HPC SA, OTCex Hong Kong et OTCex LLC, vient renforcer les capacités de Marex dans les produits actions et dérivés actions, les dérivés de crédit et de taux d'intérêt, et dans les matières premières.

Basé à Paris, HPC/OTCex compte plus de 200 employés et possède également des bureaux à Londres, Dubaï, Hong Kong, New York, Lisbonne et Tel-Aviv. Ses activités font désormais partie du Groupe Marex. Dans le cadre de la transaction, les marques OTCex et HPC (y compris HPC Investment Partners) seront elles aussi transférées Marex.

Fred Metz, PDG de HPC/OTCex, commente : "C'est une période exaltante pour nous tous et une grande opportunité pour HPC/OTCex. Nous nous réjouissons à l'idée d'un avenir prometteur au sein d'un groupe mondial, innovant, rentable et en pleine croissance."

Ian Lowitt, PDG de Marex, ajoute : "Cette acquisition est une nouvelle étape dans notre stratégie de développement produit et d'expansion géographique. Notre franchise hérite ainsi un carnet d'adresse d'environ 800 nouveaux clients. Les entités acquises élargissent notre offre de produits en actions et taux, tout en complétant notre coeur de métier dans les secteurs de l'énergie et des matières premières agricoles. Grâce à l'accès à notre infrastructure globale et à notre solidité financière, nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons continuer à générer une croissance durable et à mieux servir notre clientèle partout dans le monde."