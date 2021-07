Mantra dévoile sa première levée de fonds en Seed de 1,6 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mantra , première plateforme intelligente d'entraînement des collaborateurs contre le phishing, dévoile aujourd'hui sa première levée de fonds en Seed de 1,6 ME.

Ce tour est mené par OneRagtime - notamment via le fonds Aria, le fonds corporate de FDJ géré par la société de gestion - Bpifrance via son fonds Digital Venture, et Axeleo Capital, ainsi que des Business Angels reconnus dans la cybersécurité : Laurent Hausermann (VP Engineering Cyber IoT, Cisco; co-founder, Sentryo), Benjamin Fabre (CTO & co-founder, Datadome) et François Wyss (CEO & co-founder, Ubble). Cette levée va permettre à Mantra de soutenir sa stratégie de recrutement et renforcer sa technologie.