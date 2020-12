Mansartis : Julie Jourdan élue "Meilleur gérant de fonds Actions US" par les Citywire France Awards 2020

(Boursier.com) — Les 'Citywire Best Fund Manager Awards' récompensent les gérants dont les fonds sont enregistrés en France et qui ont constamment généré les plus hauts rendements ajustés en fonction du risque sur les trois dernières années jusqu'au 30 septembre 2020. Ce prix a été décerné cette année à Julie Jourdan, gérante du fonds Mansartis Amérique ISR.

"Société de gestion indépendante, MANSARTIS offre aux investisseurs une gestion de conviction, à travers une gamme de fonds ouverts, des fonds dédiés et des mandats de gestion, couvrant un ensemble diversifié de classes d'actifs et de zones géographiques" commente l'établissement.

Julie Jourdan a rejoint MANSARTIS en 2015 en tant que gérante actions américaines. Spécialiste des marchés américains avec une expérience de plus de vingt ans, elle est diplômée de l'ESCP Europe et titulaire d'un master d'histoire économique. Depuis son arrivée, Julie Jourdan gère le fonds Mansartis Amérique ISR, ainsi que Mansartis Ternativ ISR, fonds thématique global sur l'environnement.

"Je suis très honorée par ce prix qui m'a été décerné. Les valeurs dans lesquelles le fonds Mansartis Amérique ISR investit ont été portées par les trois thématiques structurelles autour desquelles les portefeuilles actions de Mansartis sont construits : innovations industrielles et technologiques ; préoccupations sociales et environnementales ; croissance des classes moyennes émergentes. Ces tendances, déjà présentes avant la crise de la Covid 19 en sortent même renforcées. Elles continueront d'être des gisements de croissance de long terme pour les entreprises qui parviennent à y répondre et que nous cherchons à sélectionner. L'élection de Joe Biden à la Maison Blanche, et son plan de relance verte, pourrait donner encore plus de souffle à la thématique environnementale" a commenté Julie Jourdan.