Mansartis conclut le processus de labellisation ISR de ses fonds avec Mansartis Amérique et Mansartis Investissements

(Boursier.com) — Mansartis, société de gestion indépendante gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs, obtient le label ISR pour les fonds Mansartis Amérique et Mansartis Investissements. La labellisation de ces deux fonds vient conclure un processus entamé en 2018 de labellisation complète de la gamme de fonds investi en actions ou diversifiés, soit désormais 6 fonds ISR. Attribué au terme d'un processus strict, ce label constitue un repère unique pour les investisseurs souhaitant participer à une économie plus durable.

En 2018, Mansartis a entamé une démarche de structuration et de systématisation de son approche ESG avec l'objectif d'offrir une gestion 100% ISR.

"La labellisation du fonds Mansartis Amérique après celle des fonds Mansartis Asie, Mansartis Japon et Mansartis Europe en décembre dernier démontre que notre processus d'intégration ESG peut être appliqué, et est appliqué, sur toutes les zones géographiques. Elle permet, dans le même temps, la labellisation du fonds Mansartis Investissements qui regroupe l'ensemble des expertises de gestion de Mansartis au sein d'un véhicule unique investi en actions internationales et en obligations de la zone euro " précise Nourane CHARRAIRE, Directrice de la gestion et gérante du fonds Mansartis Investissements. Elle souligne que " Le choix de basculer la gamme en 100% ISR résulte de notre conviction forte que l'intégration de critères extra-financiers dans notre processus de gestion nous permet d'une part une meilleure gestion des risques et d'autre part une plus forte génération de performance financière".

Mansartis Amérique devient ainsi le seul fonds labellisé ISR investi en actions américaines, géré par une société indépendante... "Les excellentes performances du fonds Mansartis Amérique attestent que l'intégration de critères extra-financiers s'allie parfaitement avec la gestion de conviction que nous mettons en oeuvre chez Mansartis" rappelle Julie JOURDAN, gérante du fonds Mansartis Amérique.

"La gestion d'actifs a un rôle clé à jouer dans la transition écologique et les défis sociétaux auxquels nous sommes tous confrontés. La labellisation ISR de l'ensemble de notre gestion participe à ce mouvement et formalise notre démarche de prise en compte des critères extrafinanciers initiée il y a plus de trente ans" conclut Guillaume JALENQUES de LABEAU, Président-Directeur Général de Mansartis.