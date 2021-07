ManoMano annonce une levée de fonds de série F de 355 M$

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ManoMano , leader européen spécialiste du bricolage, maison et jardin en ligne annonce aujourd'hui une levée de fonds de série F de 355 millions de dollars.

Ce nouveau tour de table a été mené par un nouvel investisseur, Dragoneer Investment Group. Temasek, General Atlantic, Eurazeo, Bpifrance (via son fonds Large Venture), Aglaé Ventures, Kismet Holdings et Armat Group complètent cette levée de série F.

Ces nouveaux fonds permettront à la scale-up de poursuivre son expansion européenne, en particulier en Allemagne et au Royaume-Uni, les deux plus grands marchés européens mais aussi de renforcer son offre 'BtoB' en Espagne et en Italie, de consolider ses innovations technologiques pour ses clients et ses partenaires marchands et de développer son réseau logistique européen ManoFulfillment. Pour atteindre ces objectifs, ManoMano prévoit de doubler la taille de ses équipes en recrutant 1.000 nouveaux talents d'ici à la fin de 2022.

Avec 725 millions de dollars levés en 8 ans par Philippe de Chanville et Christian Raisson, ManoMano est désormais valorisée 2,6 milliards de dollars.

"Grâce à cette nouvelle levée de fonds, nous souhaitons confirmer notre position de leader indiscutable en ligne sur notre vertical en Europe. Notre but est de devenir la destination de référence pour tous les projets de bricolage, jardinage et aménagement de la maison en proposant une expérience et des conseils de l'inspiration à la réalisation pour nos clients en Europe" indique Philippe de Chanville et Christian Raisson, les co-fondateurs et co-CEO de ManoMano. "En donnant accès à une clientèle qualifiée de bricoleurs et à une gamme complète de services spécifiques à notre industrie, nous souhaitons également devenir le partenaire incontournable des marchands européens qui souhaitent faire grandir leur business en ligne" ajoutent les deux fondateurs.