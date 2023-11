Mangopay lance FX, sa nouvelle solution de change pour soutenir l'internationalisation des plateformes et des marketplaces

(Boursier.com) — Mangopay , infrastructure de paiement dédiée aux plateformes de vente en ligne, renforce sa capacité à assurer des transactions internationales grâce à sa solution de change, conçue pour répondre au développement mondial des marketplaces et des plateformes de vente en ligne.

La nouvelle solution Mangopay FX vise à repenser la façon dont les plateformes assurent les conversions de devises, en introduisant davantage de transparence et de contrôle lors des transactions transfrontalières. Ainsi, les plateformes et marketplaces peuvent dégager de nouvelles sources de revenus, proposer des expériences de paiement locales à leurs utilisateurs et optimiser le contrôle de leurs opérations de trésorerie.