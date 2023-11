Mangopay et Aria s'associent pour transformer l'expérience de paiement sur les marketplaces 'B2B'

(Boursier.com) — Mangopay , fournisseur d'infrastructures de paiement dédiées aux plateformes, annonce un nouveau partenariat avec Aria, leader dans l'infrastructure de paiement différé pour les marketplaces et plateformes 'B2B'. Cette collaboration vise à doter les places de marché 'B2B' et les entreprises SaaS d'outils robustes et fiables, afin de gérer efficacement leurs paiements et crédits.

Avec le dynamisme croissant des places de marché 'B2B' et de l'industrie SaaS, l'expérience de paiement joue un rôle clé dans la croissance des entreprises du secteur, au niveau national et international. L'accord entre les deux entreprises permet à Mangopay de combiner son offre de paiements modulaires avec la technologie de crédit et les solutions de prêts d'Aria.

L'offre 'B2B' d'Aria inclut des options de paiement immédiat et différé, le versement de fonds aux vendeurs et la gestion rigoureuse des commissions des opérateurs de la place de marché, contribuant à réduire le risque de crédit et de paiement. Les acheteurs professionnels peuvent acheter des biens en recourant à la solution de paiement différé jusqu'à 90 jours, tandis que les vendeurs reçoivent le paiement lors de l'expédition des marchandises, pouvant ainsi augmenter leur volume de ventes. Cette solution offre aussi une meilleure gestion de trésorerie pour les deux parties.

Ce partenariat entre Mangopay et Aria démontre leurs capacités d'innovation dans l'instauration de nouveaux modes de paiements pour les marketplaces 'B2B', dont la forte croissance entraine des besoins de plus en plus complexes. En combinant une infrastructure de paiement pouvant être adaptée pour chaque place de marché avec des solutions de crédit, Mangopay et Aria permettent à leurs clients de contrôler leurs stratégies de paiement tout en facilitant l'accès au crédit commercial.