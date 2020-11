Mandarine Gestion confirme son engagement auprès des PME et ETI avec l'obtention du "Label Relance"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les fonds d'investissement Mandarine Entrepreneurs et Mandarine Capital Solidaire, gérés par Mandarine Gestion, viennent d'obtenir le Label Relance. Créé par un accord de Place le 19 octobre dernier, ce nouveau label vise à orienter l'épargne des investisseurs vers le financement de long terme des entreprises françaises.

L'enjeu du Label Relance est de permettre aux épargnants d'identifier aisément les placements à même de répondre aux besoins des entreprises, favorisant ainsi leur mobilisation pour la relance. Il s'applique aux fonds d'investissement qui contribuent activement au financement des entreprises françaises et en particulier des PME et ETI.

Mandarine Entrepreneurs est un fonds actions dont la vocation est d'investir dans les petites sociétés françaises cotées. Il détient par ailleurs le Label ISR. Mandarine Capital Solidaire est un fonds de capital investissement solidaire qui accompagne depuis 2010 des structures et organismes de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) dans leurs besoins de financement. Il détient également le Label Finansol.

Ces deux fonds développent historiquement des stratégies d'investissement correspondant aux exigences du Label Relance, intégrant notamment le respect de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui doivent guider la politique d'investissement et d'engagement actionnarial des fonds labellisés.

"L'obtention du Label Relance vient confirmer l'engagement de Mandarine Gestion dans le financement des petites entreprises françaises et son rôle d'investisseur responsable, déclare Marc Renaud, Président de Mandarine Gestion. Les objectifs du Label correspondent à notre vision d'une finance engagée."