Mandarine Gestion annonce le lancement de son nouveau site web

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mandarine Gestion, société indépendante spécialiste de l'investissement actions, annonce le lancement de son nouveau site web. "Le nouveau site offre une expérience utilisateur renouvelée avec une identité visuelle modernisée et un contenu enrichi et vient illustrer plus précisément la vision de Mandarine, celle d'une finance utile à l'économie réelle. Il reflète les valeurs et le savoir-faire de Mandarine et donne un accès rapide à ses fonds et solutions" commente l'entreprise.

S'adressant à tout type d'investisseur, conseillers en gestion de patrimoine, investisseurs institutionnels et clients privés, le site répond également à l'accélération du développement international de Mandarine avec des accès multi-langues et multi-pays.

"Ce nouveau site présente fidèlement ce qu'est Mandarine aujourd'hui et permet de mieux refléter notre démarche d'investisseur et les originalités de nos expertises. Il s'inscrit dans une refonte de l'ensemble de nos outils de communication digitale" précise Yann Baudin, Directeur Marketing & Communication de Mandarine.