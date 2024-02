(Boursier.com) — Malakoff Humanis annonce une revalorisation significative de +90 points de base du rendement du fonds euros sur sa gamme de PER (Plan d'Epargne Retraite Obligatoire et Plan d'Epargne

Retraite Individuel), à 4%.

L'année 2023 a été marquée par une hausse de l'inflation et par une forte remontée des taux d'intérêt. Cet environnement économique et financier a été favorable aux fonds euros.

Dans ce contexte, Malakoff Humanis porte à 4% le taux de rendement du fonds euros de sa gamme de PER. Cette revalorisation illustre la qualité de la gestion financière du Groupe qui a pleinement su tirer parti de l'environnement de remontée des taux. Elle illustre également la volonté stratégique de Malakoff Humanis de favoriser la redistribution de valeur à ses adhérents. Cette troisième hausse successive après 2021 et 2022, confirme une nouvelle fois la capacité du Groupe Malakoff Humanis à servir un taux de rendement qui se situe non seulement dans la fourchette haute du marché, mais aussi au-dessus du livret A.

Olivier Della Santina, Directeur des marchés Epargne et sur mesure Prévoyance Santé, a déclaré : "Depuis la création du PERO en 2020, Malakoff Humanis a maintenu les conditions nécessaires à la revalorisation régulière des rendements de ses produits d'épargne collective et individuelle. Cette année n'a pas fait exception et le Groupe, par une utilisation maitrisée de ses réserves, a su pleinement profiter de la conjoncture pour valoriser l'épargne de ses adhérents dans la durée et servir un taux supérieur aux standards du marché."