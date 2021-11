Maki annonce une levée de fonds en Seed de 6 ME

(Boursier.com) — Maki , plateforme SaaS française dédiée aux RH et à l'emploi, annonce aujourd'hui une levée de fonds en Seed de 6 ME auprès de Frst Capital et GFC avec la participation de Secret Fund, Kima Ventures, Founders Future et de plus de 50 Business Angels de renom à l'image de Céline Lazorthes (Leetchi, Resilience), Jérémy Clédat (Welcome to the Jungle), Jonathan Benhamou et Clément Buyse (PeopleDoc) ou encore Mathilde Collin (Front) pour accélérer son développement.