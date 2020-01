MAIF Vie : taux de rendement 2019

MAIF Vie : taux de rendement 2019









(Boursier.com) — "Dans un contexte économique qui laisse désormais peu de perspectives de rendements élevés sur les fonds en euros", MAIF distribue 1,50% net au titre de l'année 2019 sur son fonds en euros des contrats multisupports Assurance vie Responsable et Solidaire, Perp MAIF et les contrats monosupport Nouveau Cap.

"MAIF maintient un fonds en euros accessible sans conditions, preuve d'un engagement en ligne avec ses convictions : chaque adhérent doit pouvoir choisir librement le niveau de risque de son contrat" commente l'établissement.

Ce taux tient compte des frais de gestion prélevés chaque année (hors prélèvements sociaux) et ne fait l'objet d'aucune restriction

Hélène N'Diaye, Directrice générale adjointe Assurance de Personnes et Directrice générale de MAIF VIE déclare : "Nous pensons primordial de proposer à nos sociétaires des supports d'investissement en complète cohérence avec notre raison d'être. Au-delà des dimensions déjà présentes dans nos offres, nous nous engageons plus fortement vers une démarche 100% ISR de nos fonds en euros et nous élargissons notre gamme d'unités de compte responsables, solidaires et prochainement vertes. Cette orientation nous permet de maintenir et développer l'impact du produit Assurance vie Responsable et Solidaire dans les domaines de l'emploi, de l'économie sociale et de l'environnement."