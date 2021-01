MAIF Vie sert un taux au-dessus des prévisions de la moyenne du marché

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un environnement économique perturbé par la crise sanitaire provoquée par la Covid-19, MAIF VIE (Filiale assurance vie de MAIF) réussit à distribuer au titre de l'exercice 2020 1,30% net (ce taux tient compte des frais de gestion prélevés chaque année (hors prélèvements sociaux) et ne fait l'objet d'aucune restriction.sur son fonds en euros des contrats multisupports Assurance vie Responsable et Solidaire (ARS), et sur son Plan Epargne Retraite (PER) Responsable et Solidaire.

En dépit d'un contexte de taux d'intérêt très bas voire négatifs, MAIF VIE sert un taux au-dessus des prévisions de la moyenne du marché (Source : étude Facts & Figures), en ligne avec la stabilité et la durabilité historiques de sa performance de gestion.