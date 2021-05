Macif rejoint l'association française des entreprises pour l'environnement

Macif rejoint l'association française des entreprises pour l'environnement









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'occasion de la journée de la biodiversité le 22 mai, EpE accueillera comme nouveau membre la Macif. Cette étape s'inscrit dans la démarche RSE engagée par l'assureur mutualiste face à l'urgence climatique, dans un contexte de relance économique qui se doit d'intégrer l'environnement comme levier de rebond.

Depuis sa création en 1960, la Macif, s'engage face aux grands enjeux de société, sociaux ou environnementaux, à mettre son métier d'assureur et ses valeurs mutualistes au service du projet humain. Cet objectif est ancré dans sa raison d'être : "Nous mobilisons nos valeurs mutualistes et nos savoir-faire pour protéger le présent et permettre l'avenir, pour nous tous et les générations futures".

Mutualiste, assureur et investisseur, la Macif investit dans des entreprises qui font de la transition énergétique une de leurs priorités en contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique et à la protection de la biodiversité.

La Macif, en tant qu'investisseur responsable, s'est engagée à mettre fin à son exposition au charbon thermique d'ici à 2030. Cette stratégie de sortie du charbon thermique consiste à exclure de ses investissements les entreprises qui ne respecteraient pas les critères définis dans sa politique, établis selon la liste de référence GCEL de l'ONG Urgewald.

En 2020, la Macif a poursuivi sa mobilisation :

- en devenant membre de l'alliance act4nature international - composée d'entreprises, d'un représentant de l'OFB, de scientifiques et d'associations environnementales. La Macif s'engage par le dépôt d'objectifs SMART auprès de ce collectif à intégrer la biodiversité dans ses stratégies globales de développement afin de contribuer aux objectifs fixés par la communauté internationale sur la biodiversité.

- en faveur de la protection des océans : aux côtés de son partenaire Surfrider Foundation Europe, la Macif soutient depuis 2020 la création du 1er label européen " Green Marine Europe " pour un transport maritime durable émettant moins de gaz à effet de serre, évitant les pollutions en mer et sans prolifération d'espèces végétales invasives par les eaux de ballaste.

"Rejoindre le collectif Entreprises pour l'Environnement s'inscrit dans notre raison d'être "Protéger le présent pour permettre l'avenir pour nous tous et les générations futures". Nous défendons ainsi nos engagements envers l'environnement, les jeunes et les publics fragiles" a déclaré Philippe Perrault, Président de la Macif.

"En rejoignant l'association des Entreprises pour l'Environnement, la Macif se mobilise encore davantage pour protéger, valoriser et restaurer la biodiversité mondiale et lutter contre le réchauffement climatique. Notre objectif est d'inscrire durablement dans la gouvernance, dans la stratégie et dans tous les métiers de la Macif, la protection de l'environnement. Le monde de demain doit être durable pour être vivable, et la Macif a un rôle à jouer" conclut Franck Janowsky, Responsable de la RSE de la Macif