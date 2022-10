Mablink Bioscience annonce un financement de série A de 31 ME

(Boursier.com) — Mablink Bioscience, une société de biotechnologie visant à révolutionner la lutte contre le cancer grâce à une nouvelle génération d'anticorps conjugués (ADC), a annoncé aujourd'hui avoir levé un tour de financement de Série A de 31 millions d'euros pour porter son candidat médicament lead - MBK 103 - en phase clinique et pour construire un pipeline d'ADC utilisant sa plateforme technologique propriétaire. Ce tour de table a été mené par Sofinnova Partners et Mérieux Equity Partners, avec la participation des investisseurs historiques.

La technologie de masquage de Mablink est basée sur une structure unique de liaisons chimiques (les "linkers") qui sont placées entre un anticorps et toute molécule cytotoxique choisie pour être délivrée dans les cellules tumorales. La structure unique de ces linkers masque les molécules cytotoxiques rendant les ADC de Mablink furtifs. Cette furtivité confère deux propriétés pharmacologiques hautement souhaitables.

Premièrement, cela permet aux ADC de rester plus longtemps dans l'organisme, leur donnant ainsi plus de temps pour détruire les cellules tumorales. Deuxièmement, ces ADC furtifs ont une tolérabilité considérablement améliorée. Ces deux aspects se traduisent par une multiplication par 10 de l'index thérapeutique observé dans les modèles animaux, un facteur qui pourrait changer la donne en termes de succès cliniques dans le domaine des ADC.