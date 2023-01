M&A : DLA Piper en tête

(Boursier.com) — Pour la 13ème année consécutive, DLA Piper est le cabinet d'avocats d'affaires le mieux classé au monde en volume d'opérations de M&A, selon le classement de la plateforme d'intelligence économique Mergermarket. Le cabinet a participé à 1.131 transactions dans le monde en 2022, pour une valeur d'environ 137,6 milliards de dollars américains.

Contribuant à ce succès de premier plan sur le marché et soutenant davantage sa réputation, DLA Piper a obtenu les meilleurs classements par Mergermarket pour le nombre d'opérations dans un certain nombre de régions et de pays dans le monde...