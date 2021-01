Lyxor : la vie en vert !

(Boursier.com) — Lyxor a annoncé que le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF, le premier ETF au monde avec une exposition sur les obligations vertes, avait franchi le mois dernier le cap des 500 millions d'euros d'actifs sous gestion, triplant ainsi ses encours en une année. Depuis son lancement en 2017, cet ETF labellisé Greenfin a vu ses actifs augmenter parallèlement à la croissance remarquable du marché des green bonds.

La plupart des capitaux levés par les obligations vertes sous-jacentes de l'ETF Lyxor sont utilisés pour financer des projets visant à lutter contre le changement climatique (83%), dont les principaux domaines d'investissement incluent l'énergie, les bâtiments et les transports bas carbone. Parmi les émissions récentes présentes dans l'indice répliqué par l'ETF figurent la Société du Grand Paris, Iberdrola, l'État néerlandais, E.ON, Verizon, Hong-Kong MTR.

Selon le dernier rapport de la Climate Bonds Initiative, le marché des obligations vertes a atteint un nouveau record au troisième trimestre 2020 avec des émissions culminant à 73 milliards de dollars, soit le volume le plus élevé pour un troisième trimestre depuis le lancement du marché en 2007 et le deuxième montant le plus élevé jamais enregistré au cours d'un seul trimestre.

Le marché des green bonds bénéficie de la convergence de plusieurs facteurs : d'une part, la demande croissante des investisseurs pour les actifs verts, d'autre part, un nombre grandissant d'entreprises cherchant à transformer leurs modèles opérationnels et de production de manière à réduire leurs émissions et atteindre la neutralité en carbone d'ici 2050. A cela s'ajoute un nouveau cadre réglementaire et une série de mesures de relance destinées à endiguer la récession mondiale induite par la Covid-19, à l'instar du Plan de Relance de l'Union Européenne - soit autant de facteurs propices à la croissance du marché des obligations vertes.

François Millet, Responsable ESG, Stratégie et Innovation de Lyxor ETF, a commenté : "Investisseurs et décideurs politiques ressentent plus que jamais la nécessité d'agir en faveur de la transition climatique. Les sociétés de gestion d'actifs, les banques privées et les conseillers en gestion de patrimoine, tout comme les particuliers, investissent de plus en plus dans les obligations vertes à travers les ETF, qui sont des véhicules simples, transparents et basés sur les données. Nous sommes fiers que notre ETF pionnier sur les obligations vertes ait franchi cette étape importante, et nous sommes convaincus du pouvoir des indices et des ETF dans la réaffectation des capitaux en faveur d'une économie neutre en carbone. Cette conviction nous a également amenés à lancer cette année le premier écosystème d'ETF sur le climat, qui réplique les indices de référence de l'UE sur la transition climatique tenant compte des objectifs de réduction des émissions de carbone de l'Accord de Paris".