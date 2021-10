Lyxor fait évoluer le dispositif assurantiel de couverture des passifs sociaux d'Engie en faveur de la transition énergétique

(Boursier.com) — Lyxor annonce un investissement de 150 ME dans le Lyxor MSCI World Climate Change UCITS ETF, un ETF actions internationales conçu pour accompagner la transition énergétique.

Lyxor assure, depuis plus de 5 ans, la gestion financière du dispositif assurantiel de couverture des passifs sociaux d'ENGIE.

Ce nouvel investissement, soutenu par les assureurs du dispositif, est en cohérence avec la vision stratégique d'ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services, qui renforce son engagement en faveur de la décarbonation avec un objectif ambitieux "Net Zéro Carbone" sur les 3 scopes d'ici 2045, en suivant la trajectoire "well below 2oC".

Lyxor a été le premier fournisseur d'ETF en Europe à lancer un écosystème d'ETF alignés sur les indices de référence de la transition climatique de l'Union Européenne (Climate Transition et Paris-Aligned), répondant aux objectifs d'émissions de carbone de l'Accord de Paris. Un an après son lancement et forte d'une collecte de plus d'un milliard et demi d'euros, cette gamme répond aux attentes croissantes des investisseurs à la recherche de solutions peu coûteuses et transparentes comme les ETF pour décarboner leurs portefeuilles.

Lionel Paquin, CEO de Lyxor Asset Management déclare : "Nous sommes fiers qu'un ETF de notre gamme pionnière de solutions d'investissements climatiques ait été sélectionné pour ENGIE. Ce choix illustre la façon dont les entreprises peuvent faire résonner leur politique d'investissement avec les transformations profondes déjà engagées dans leurs activités industrielles au service d'une économie moins carbonée".