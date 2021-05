Lyst annonce une levée de fonds pré-IPO

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lyst , la plateforme mondiale de shopping mode, annonce aujourd'hui un tour de financement de 85 millions de dollars préalable à son introduction en bourse.

Certains fonds gérés par Fidelity International, Novator Capital, Giano Capital et C4 Ventures font partie des nouveaux investisseurs ayant participé et rejoint les investisseurs existants, dont Draper Esprit, Steadfast Financial, 14W, Accel, Balderton Capital, Venrex et LVMH. De plus, l'entrepreneuse accomplie et conseillère stratégique Carmen Busquets a renforcé sa participation au capital de la société Lyst.

La forte dynamique de croissance de Lyst s'est confirmée en 2020 : plus de 150 millions de consommateurs ont utilisé son application et son site web pour acheter parmi une sélection de 8 millions de pièces mode et luxe auprès de 17.000 marques et boutiques. L'année dernière, la société franchissait les 500 millions de dollars de volume de transactions, suite à une croissance de 1 100 % des nouveaux utilisateurs sur l'application Lyst. Le volume total des transactions dépasse désormais les 2 milliards de dollars.

"Lyst est rapidement devenue un leader dans le secteur de la mode. Des centaines de millions de passionnés de mode se tournent vers notre plateforme pour prendre des décisions d'achat. Même si notre application et notre site web ont déjà conquis un très grand nombre d'utilisateurs aux États-Unis et en Europe, l'e-commerce dans le secteur de la mode, dont le potentiel de croissance mondiale est considérable, demeure généralement sous-exploité. Nous sommes heureux de pouvoir utiliser ce tour de financement auquel participent des investisseurs de premier plan pour continuer à personnaliser l'expérience de shopping mode de chacun de nos millions de consommateurs, tout en aidant nos marques partenaires à prospérer" commente Chris Morton, CEO & Fondateur, Lyst

Lyst annonce également que Mateo Rando intègre l'équipe de Lyst en tant que Chief Product Officer, après avoir travaillé chez Spotify comme directeur produit international pour les applications mobiles. Mateo se concentrera principalement sur l'application de Lyst, qui a été l'application iOS de mode premium la plus téléchargée dans le monde le trimestre dernier.

Emma McFerran est promue au poste de Chief Operating Officer et entre au conseil d'administration, dirigeant la planification stratégique, les finances, les employés et les fonctions juridiques de l'entreprise. Emma a rejoint Lyst en 2014 et a exercé les fonctions de cheffe des ressources humaines et de directrice juridique.