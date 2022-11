Lydia Trading fête son 1er anniversaire !

(Boursier.com) — Il y a un an, Lydia lançait sa plateforme de trading, une fonctionnalité révolutionnaire pour une application française. 12 mois plus tard et avec plus de 120.000 utilisateurs actifs, il est temps pour l'application de services financiers de présenter le premier bilan de Lydia Trading.

Depuis la fin de l'année 2021 et l'ouverture de Lydia Trading, la fonctionnalité recueille en moyenne 1.000 nouveaux utilisateurs par semaine.

Accessible à tous, l'objectif de Lydia est de rendre universel la pratique du trading et de faire avancer l'éducation financière. C'est chose faite pour les 120.000 traders en herbe, qui ont au total réalisé plus d'un million d'opérations, pour un montant moyen de 42 euros par trade.

A partir de 1 euro, les utilisateurs ont investi 24H/7J dans des cryptomonnaies, des métaux rares, des ETF, ou des entreprises européennes et américaines.

Les cryptomonnaies représentent 60% du volume des opérations de trading. 4 d'entre elles arrivent aux premières places des valeurs les plus traitées : le bitcoin, l'ethereum, le terra classic, et le solona. Suivent ensuite l'entreprise Tesla, l'or, puis Apple.