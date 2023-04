LUMICENE lève 6 millions d'euros

(Boursier.com) — LUMICENE vient de finaliser une levée de fonds de 6 millions d'euros auprès du Family Office Enthéos et de ses partenaires bancaires, afin de poursuivre le développement de LumiPod, habitat mono-cellulaire haut-de-gamme destiné à être installé en pleine nature, et répondre ainsi à une demande croissante d'hôteliers désireux d'offrir à leur clientèle une expérience inédite, à la fois luxueuse et proche de la nature.

Dirigée par les frères Clément et Charles Salvaire, la société LUMICENE est une affaire de famille fondée en 2003 par Laurent Salvaire.