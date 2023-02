Lucca intègre la French Tech 120

(Boursier.com) — Avec 43% de croissance en 2022, Lucca qui table sur une performance équivalente en 2023 remplit tous les critères de performances économiques exigés par cette promotion 2023 de la French Tech 120, dont la se?lectivite? aura e?te? la plus e?leve?e depuis sa cre?ation, pour rayonner comme leader technologique de rang mondial.

Lucca, éditeur de solutions RH, est fier d'annoncer aujourd'hui qu'il a été sélectionné par la mission French Tech pour rejoindre la FT 120. Une reconnaissance de la croissance de Lucca après 20 ans de Bootstrap et une levée de 65 millions d'euros en 2022. Une stratégie débutée en 2002 par son président Gilles Satgé et qui permet à l'entreprise de consolider sa position de leader sur un marché en pleine mutation.

Avec un CA de 29,1 millions d'euros et un ARR (annual recurring revenue) de 28,4 millions d'euros, Lucca enregistre une croissance de 43% par rapport à 2021. Lucca a recruté 127 collaborateurs, en France et à l'international (suite à l'ouverture des bureaux de Barcelone et de Genève). 30 nouveaux partenaires ont été recrutés et l'ARR de la vente indirecte a augmenté de 44% par rapport à 2021.