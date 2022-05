(Boursier.com) — LSEG lance une nouvelle plateforme de transaction NDF à Singapour. Le NDF Matching offre aux participants du marché un plus grand choix quant au lieu d'exécution de leurs contrats de change NDF. "Cette nouvelle offre répond à la demande d'un plus grand nombre de lieux d'exécution des contrats de change NDF en Asie, notamment de la part du réseau de plus de 5.000 utilisateurs du bureau de FX Trading de LSEG dans la région" explique l'établissement.

Le règlement compensé apporte des innovations sur le marché des changes, notamment une gestion simplifiée du crédit, une réduction des coûts et une adoption plus facile par les participants non bancaires. Le site de Singapour est optimal pour minimiser les délais de négociation en Asie.