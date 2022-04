LPA renforce sa présence en France

(Boursier.com) — LPA , société de conseil et de technologie des marchés de capitaux, annonce aujourd'hui le recrutement de Christophe Bossi en tant que nouveau directeur commercial pour le secteur de la gestion d'actifs en France et au Benelux.

Dans son rôle, Christophe Bossi poursuivra la croissance de la branche française de LPA et sera responsable du développement commercial de l'entreprise auprès des sociétés de gestion.. Il s'attachera à aider les clients de LPA à transformer et numériser leur activité, en maximisant leur productivité et en assurant leur conformité réglementaire.

Christophe Bossi a plus de 25 ans d'expérience dans les services financiers, à Paris et à Londres, et au sein de grandes entreprises telles que CDC, Deutsche Bank, Bloomberg, SIX Financial, et de fintechs telles que Investis, et FE fundinfo.

Christophe Bossi a débuté sa carrière en passant plusieurs années en banque d'investissement, principalement à la Deutsche Bank. Au cours de sa carrière, il a participé à la création du premier "newswire" en Europe pour les communiqués de presse financiers. Christophe Bossi a également travaillé chez les fournisseurs de données SIX Financial et Bloomberg, où il a réussi à promouvoir leurs services auprès des grandes banques en France et en Europe.

Il est entré dans l'industrie des fonds il y a plus de 10 ans, en lançant le premier service de diffusion de données et de documents en France dédié aux sociétés de fonds. Ce service a ensuite fusionné avec fundinfo pour devenir le premier fournisseur de services aux gestionnaires d'actifs en Europe.

Christophe Bossi combinera ses compétences en matière de développement commercial et sa connaissance du secteur de la gestion d'actifs en France et au Benelux pour renforcer la présence de LPA dans la région.

Peter Schurau, PDG de LPA, a déclaré : "Depuis plus de 20 ans, LPA est le moteur de la numérisation des activités de marché des capitaux dans les secteurs de la banque et de la gestion d'actifs. Il est important que nous développions notre présence en France. La vaste expertise de Christophe et sa connaissance du marché français des services financiers nous aideront énormément à libérer notre potentiel dans la région et à offrir les solutions technologiques et de conseil de LPA à nos clients dans tout le pays."