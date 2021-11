Lonvia Capital reçoit le Label ISR pour ses trois fonds

(Boursier.com) — LONVIA CAPITAL annonce ce jour que ses trois fonds Lonvia Avenir Mid-Cap Europe, Lonvia Avenir Mid-Cap Euro et Lonvia Avenir Small Cap Europe ont obtenu le label ISR.

La stratégie d'investissement développée par Cyrille Carrière et son équipe depuis de nombreuses années consiste à identifier des modèles économiques jugés pérennes et créateurs de valeur dans une optique d'investissement de long terme. Par essence, l'analyse de l'utilité sociale, de l'impact et des enjeux extra-financiers des sociétés constituent ainsi une composante clé de la sélection des valeurs de nos portefeuilles.

Aussi, dans le cadre de la labélisation ISR de sa gamme de fonds, l'équipe de gestion de LONVIA CAPITAL s'appuie sur une notation ESG propriétaire innovante intégrant à la fois les notes du prestataire externe Sustainalytics et une notation interne fondée sur la fonction d'utilité sociale des sociétés et l'impact direct de leur objet social sur les enjeux environnementaux et sociétaux.