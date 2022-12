London Stock Exchange Group acquiert Acadia pour améliorer son offre post-négociation

(Boursier.com) — London Stock Exchange Group plc (LSEG) annonce aujourd'hui qu'il a acquis Acadia, l'un des principaux fournisseurs de traitement automatisé des marges non compensées et de services intégrés de risque et d'optimisation pour la communauté mondiale des produits dérivés. L'acquisition renforce la stratégie de LSEG visant à améliorer et à développer son offre post-négociation multi-actifs pour l'espace des dérivés non compensés.

Acadia a été créée en 2009 et fournit des services de gestion des risques, de marge et de garantie aux institutions financières mondiales pour les marchés des dérivés non compensés. Les produits de risque et de marge d'Acadia couvrent toutes les catégories d'actifs dérivés de gré à gré et offrent une connectivité directe à plus de 2.000 participants au marché. La société permet chaque jour plus de 1.000 milliards de dollars d'échanges de garanties.

LSEG détient une participation minoritaire dans Acadia depuis 2018 et a aidé l'entreprise à générer une croissance substantielle au cours des dernières années.