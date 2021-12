Lombard Odier unit ses forces à celles d'AXA IM

(Boursier.com) — La Banque Lombard Odier & Cie SA, gestionnaire de fortune basé à Genève, s'associe à AXA Investment Managers, l'un des plus grands gestionnaires d'Europe, pour offrir aux investisseurs de sa plateforme de fonds PrivilEdge une exposition aux tendances structurelles qui tirent parti des innovations de rupture.

PrivilEdge - AXA IM Disruptive Innovations vise à générer une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés des marchés développés et émergents dont le modèle d'affaires bouscule le paysage concurrentiel actuel, grâce à l'innovation numérique.

Le Fonds privilégie un univers très diversifié axé sur trois domaines majeurs : le mode de vie connecté, l'entreprise intelligente et les facilitateurs technologiques. Géré par Tom Riley, Jeremy Gleeson et Pauline Llandric, il identifie 50 à 70 sociétés de premier ordre, qui sont détenues sur le long terme afin d'exploiter le potentiel de croissance des positions. La construction du portefeuille est déterminée par la recherche fondamentale exclusive, l'analyse de la direction de la société, la solidité du bilan, ainsi que la valorisation et la liquidité.

Le Fonds intègre également des critères de soutenabilité, en investissant conformément aux filtres d'investissement responsable d'AXA IM, qui exclut les sociétés de plusieurs secteurs à haut risque.

Stéphane Monier, Chief Investment Officer de la banque privée Lombard Odier, a déclaré : "La plateforme PrivilEdge continue à donner à nos clients l'accès à une gamme de solutions innovantes proposées par des gestionnaires de tout premier ordre. PrivilEdge - AXA IM Disruptive Innovations offre aux investisseurs une exposition à des sociétés à la pointe de leur secteur, mais aussi la possibilité d'investir dans la croissance à long terme d'entreprises qui possèdent un atout concurrentiel notable. L'innovation de rupture joue un rôle essentiel dans la transition vers une économie circulaire, efficiente, inclusive et propre (ou CLICTM), car elle autorise un modèle basé sur les services et plus efficace. Nous sommes ravis d'ajouter ce fonds à notre plateforme, alors que nous continuons à diversifier et à renforcer la gamme de stratégies que nous proposons à nos clients".