Lombard Odier s'associe à Janus Henderson et propose un fonds d'actions européennes long/short sur la plateforme de fonds PrivilEdge

(Boursier.com) — La Banque Lombard Odier & Cie SA, gestionnaire de fortune mondial basé à Genève, a élargi la gamme de fonds proposés sur sa plateforme d'architecture ouverte "PrivilEdge", avec l'ajout du fonds PrivilEdge - Janus Henderson Octanis Fund ("le Fonds"), qui offre aux investisseurs une exposition à une stratégie long/short fondamentale concentrée sur les actions de grande capitalisation, avec une orientation paneuropéenne.

Co-géré par Ben Wallace et Luke Newman, le portefeuille du fonds est composé de 20 à 40 positions fondamentales et tactiques acheteuses et vendeuses (long/short), axées sur les grandes et très grandes capitalisations des marchés développés.

Fondée sur une approche "bottom-up" de la sélection des titres, l'allocation fondamentale vise à générer des rendements à long terme, tandis que l'allocation tactique cherche à tirer parti de la volatilité du marché et des opportunités techniques à court terme. Grâce à ce mélange dynamique d'idées fondamentales et tactiques, le fonds cherche à protéger les investisseurs contre les baisses des marchés boursiers, tout en se positionnant pour les hausses, par le biais d'une gestion active de l'exposition brute et nette.

Lombard Odier a lancé la plateforme de fonds PrivilEdge en 2014 pour donner à sa clientèle un accès à un large éventail de fonds de type OPCVM gérés en externe. L'équipe architecture ouverte de Lombard Odier sélectionne les meilleurs gérants de fonds de chaque catégorie auxquels elle confie la gestion de stratégies spécialement élaborées pour répondre aux besoins des investisseurs. Elle propose ainsi une gamme d'approches différenciées couvrant toutes les classes d'actifs.

Maxime Perrin, Head of Open Architecture de Lombard Odier, commente : "La volatilité des marchés peut représenter un défi pour les investisseurs. Mais avec une bonne approche de l'allocation d'actifs, en particulier en période d'incertitude, elle peut aussi offrir des opportunités. Les stratégies alternatives peuvent fournir des avantages intéressants en termes de diversification de portefeuille, en particulier sur les marchés volatils. Le retrait des liquidités des banques centrales peut entraîner des tendances plus prononcées et une plus grande dispersion entre les classes d'actifs et au sein de celles-ci. Grâce à une combinaison de sélection de titres bottom-up et de rotation du capital entre des positions acheteuses et vendeuses, cette nouvelle stratégie cherche à saisir les opportunités tactiques et à exploiter les dislocations du marché, indépendamment de l'environnements."

Ignacio De La Maza, Head of EMEA Intermediary & LatAm chez Janus Henderson Investors, ajoute : "Nous sommes ravis de nous engager dans ce partenariat avec Lombard Odier. Ensemble nous allons proposer cette stratégie personnalisée à nos clients et fournir des résultats de premier ordre au moment où les investisseurs sont à la recherche de diversification. Ben Wallace et Luke Newman disposent de près de 20 ans d'expérience dans la gestion d'actions de grande capitalisation long/short."

La plateforme PrivilEdge [1] détient actuellement plus de 5 milliards de francs suisses d'actifs répartis entre 32 fonds [2], chaque stratégie étant disponible dans différentes classes d'actions afin de satisfaire aux exigences d'enregistrement et de reporting des investisseurs.

Le fonds PrivilEdge - Janus Henderson Octanis sera proposé aux clients en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie [3], au Liechtenstein, au Luxembourg et aux Pays-Bas.

[1] PrivilEdge est une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois soumise à la réglementation et à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) du Luxembourg en tant qu'OPCVM au sens de la Directive européenne 2009/65/CE, telle que modifiée.

[2] Données au 31 mai 2023

[3] En Italie, pour les investisseurs professionnels uniquement