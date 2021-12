Lombard Odier prend une participation dans SYSTEMIQ

(Boursier.com) — Le Groupe Lombard Odier annonce aujourd'hui sa prise de participation dans SYSTEMIQ, une société leader du changement systémique qui vise à intégrer la soutenabilité dans les systèmes économiques mondiaux au travers de partenariats stratégiques avec des représentants des affaires, de la finance, de la politique et de la société civile.

Grâce à cet investissement, Lombard Odier est le premier groupe bancaire à devenir un Associé stratégique au capital de la société. Lombard Odier, client de SYSTEMIQ depuis deux ans, travaille à ses côtés à l'établissement de feuilles de route pour la transition durable des industries et fait appel à ses services d'expertise indépendante pour évaluer les méthodologies d'investissement durable que Lombard Odier développe en interne.

Ce partenariat rapprochera davantage les deux sociétés, et encouragera une collaboration et une synergie accrues dans leur progression vers leurs objectifs communs visant la compréhension et la promotion de la transition mondiale vers la soutenabilité, notamment par l'investissement.

Cette prise de participation donnera à Lombard Odier l'accès aux plateformes innovantes de SYSTEMIQ afin d'évaluer et d'optimiser son offre d'investissement durable pour ses clients. Grâce à la qualité des données de SYSTEMIQ, le groupe pourra vérifier avec davantage de précision l'alignement d'investissements potentiels sur le processus de transition vers la soutenabilité en amont du stade de validation. Sa capacité à offrir les meilleures opportunités possibles d'investissement durable à ses clients gagnera en qualité tout en restant conforme à la transformation en cours de l'économie mondiale.

Cet investissement sera également favorable aux futures initiatives de soutien de la transition vers la soutenabilité en parallèle aux activités propres de SYSTEMIQ. Les deux entités partagent une culture d'entreprise axée sur la soutenabilité. Lombard Odier et SYSTEMIQ sont toutes deux certifiées B Corp.

Pour Hubert Keller, Associé-gérant Senior chez Lombard Odier : "La soutenabilité est au coeur de notre activité chez Lombard Odier. C'est une composante fondamentale de notre stratégie d'investissement globale qui sous-tend les résultats que nous offrons à nos clients. Notre investissement dans SYSTEMIQ reflète la vision et les valeurs communes à nos deux organisations. Être un Associé stratégique au capital nous permettra de renforcer notre offre d'investissement durable à nos clients et facilitera notre collaboration sur les défis que présente la transition vers la soutenabilité.

Je suis ravi que Lombard Odier ait investi dans SYSTEMIQ à un moment aussi important de son histoire. Nous nous réjouissons de poursuivre notre étroite collaboration à l'avenir."