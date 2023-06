Lombard Odier obtient sa recertification 'B Corp' et améliore son score

(Boursier.com) — La Banque Lombard Odier & Cie SA, gestionnaire mondial de fortune et d'actifs basé à Genève, annonce que sa certification 'B Corp' a été réaffirmé par B Lab, l'organisation à but non lucratif responsable de la certification des sociétés B Corp. Le processus de recertification a permis à Lombard Odier d'améliorer son score global, passant de 98 à 111 points.

En mars 2019, Lombard Odier était le premier gestionnaire de fortune et d'actifs mondial à obtenir la certification B Corp, avec un score d'impact de 98 points. Depuis sa première certification, Lombard Odier a intégré les résultats de son évaluation B Impact dans sa stratégie de soutenabilité et a pris des mesures pour obtenir des résultats tangibles dans les cinq domaines d'impact B Corp : gouvernance, collaborateurs, communauté, environnement et clients.

La certification B Corp démontre qu'une entreprise respecte des normes élevées en matière de performance, de responsabilité et de transparence. Elle fait suite à une évaluation rigoureuse des performances environnementales et sociales, ainsi que de la gouvernance d'une entreprise. Les sociétés doivent obtenir un score minimum de 80 points et satisfaire aux normes de B Lab en matière de risque et d'information. La certification mesure la façon dont les entreprises gèrent leurs employés, leur empreinte écologique, leurs produits, leurs fournisseurs et leurs interactions avec les communautés.

Ebba Lepage, Group Head of Corporate Sustainability chez Lombard Odier, commente : "L'obtention de la certification B Corp témoigne de l'importance accordée par Lombard Odier au développement durable, qui est au coeur de son approche d'investissement et de sa stratégie d'entreprise depuis plus de 220 ans. Nous sommes ravis de cette recertification, qui témoigne de notre engagement continu à respecter des normes élevées en matière d'impact social et environnemental, ainsi qu'à garantir que nous continuons à évoluer et à nous améliorer dans l'intérêt de notre entreprise, de nos clients et des générations futures."