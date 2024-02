Lombard Odier IM sélectionné par Nest pour la gestion d'un mandat dédié aux actions thématiques mondiales

(Boursier.com) — Lombard Odier Investment Managers a été mandaté par Nest pour la gestion d'un portefeuille d'actions thématiques mondiales, aligné sur la transition vers une économie net zéro. Ce mandat vise à obtenir des résultats durables et des rendements d'investissement solides pour Nest.

Nest est le plus important fonds de pension au Royaume-Uni, représentant actuellement un tiers des salariés britanniques avec 36 milliards de livres sterling d'actifs sous gestion. Le mandat a été attribué à LOIM à l'issue d'un processus de sélection rigoureux, conformément à la volonté de Nest de s'appuyer sur des partenaires de premier ordre dans le secteur de la gestion d'actifs afin de soutenir sa gamme évolutive de fonds d'actions cotées.

La stratégie de gestion active se concentrera sur trois thèmes clés : la lutte contre le changement climatique et son adaptation, la valorisation du capital naturel et les tendances sociales favorisant une société plus vertueuse. Elle s'appuiera sur l'expertise développée par holistiQ2, une unité de LOIM spécialisée dans la recherche en durabilité, et sur celle des équipes d'investissement en actions. Elle permettra d'identifier les opportunités sur les marchés développés et émergents alignées sur ces trois thèmes, tout en contribuant à la transition vers une économie net zéro avec une performance attrayante pour les investisseurs.

Nest prévoit d'investir 5 milliards de livres sterling dans la stratégie LOIM d'ici 2030...

Ritesh Bamania, responsable des ventes institutionnelles au Royaume-Uni et en Irlande chez LOIM, a déclaré : "Nest est connu pour obtenir de bons résultats grâce à ses stratégies d'investissement et à son leadership en matière de durabilité. Nous sommes très heureux de nous associer à ce fonds de pension dans le cadre d'un mandat basé sur notre stratégie Transition planétaire, qui reconnaît le potentiel des tendances en matière de durabilité à générer des rendements dans les actions gérées de manière active. Le marché britannique est à la pointe de l'innovation en matière de transition et d'investissement net zéro, et LOIM entend continuer à proposer des idées et des solutions solides dans ce domaine."

Liz Fernando, CIO chez Nest, commente : "Lombard Odier Investment Managers s'est distingué lors du processus d'appel d'offres en démontrant sa capacité à adopter une approche dynamique de la construction de portefeuilles. LOIM dispose de solides capacités de recherche en matière de durabilité, accompagnées d'un processus d'investissement et d'une gouvernance solides. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera extrêmement fructueux."

Jasbir Nizar-Baker, directrice générale pour le Royaume-Uni et responsable mondiale du développement commercial chez LOIM, ajoute : "Nous pensons que les changements systémiques résultant de la transition environnementale entraîneront de profondes transformations des modèles d'entreprise, des chaînes de valeur et de l'organisation de notre économie. LOIM a investi de manière significative en termes de ressources et de partenariats afin de créer une recherche de pointe qui traduit ces changements en stratégie d'investissement, en travaillant de manière transparente avec notre équipe reconnue dédiée à la gestion active d'actions. Nous sommes très heureux que Nest ait choisi de s'associer à LOIM, témoignant ainsi de notre expertise et de nos références en matière de durabilité. Nous nous réjouissons d'aider Nest à gérer les risques et à identifier les opportunités d'investissement qui émergent de cette transition. "