Lombard Odier IM lance quatre stratégies 'TargetNetZero'

(Boursier.com) — Lombard Odier Investment Managers annonce aujourd'hui le lancement de quatre stratégies "TargetNetZero". Les stratégies d'actions et obligataires - tant mondiales qu'européennes - permettent de décarboniser les portefeuilles et de contribuer à accélérer la transition vers une économie plus durable, tout en cherchant à offrir des rendements solides aux investisseurs.

Alignées sur l'Accord de Paris dès leur lancement, avec une hausse implicite de la température ne dépassant pas 2 oC, les stratégies accéléreront progressivement le rythme de décarbonisation de leurs composantes dans l'optique de viser le zéro émission nette d'ici à 2050, conformément à l'objectif plus ambitieux de l'Accord de Paris pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 oC.

La gamme de stratégies TargetNetZero permet aux investisseurs de s'exposer à des portefeuilles diversifiés qui suivent un processus d'investissement différencié et profondément intégré. Ce processus ne se limite pas à une comparaison basique des empreintes carbone, mais prend également en compte les trajectoires d'émission des entreprises tous Scopes confondus, ainsi que leur exposition aux pressions internes, sectorielles et réglementaires susceptibles d'accélérer davantage la transition climatique. Ces informations uniques et prospectives nous permettent de réévaluer l'exposition aux risques et aux opportunités liés au carbone et de procéder à des ajustements du portefeuille afin d'améliorer progressivement l'alignement sur la transition vers une économie mue par le "zéro émission nette".

Hubert Keller, Managing Director du Groupe Lombard Odier commente : "Chez Lombard Odier, nous pensons que les investisseurs doivent reconsidérer leur approche du "zéro émission nette". Bien que l'industrie financière ait commencé à saisir l'urgence de la décarbonisation, de nombreuses solutions disponibles sur le marché sont simplistes, ne répondent pas suffisamment au problème et (dans certains cas) augmentent considérablement les risques et les biais au sein des portefeuilles."

"L'empreinte carbone ne nous donne pas à elle seule un panorama exhaustif des risques climatiques d'un portefeuille. Nous pensons que la gestion d'un portefeuille diversifié, qui identifie les entreprises sur la voie de la décarbonisation, indépendamment de leur secteur, contribuera à accélérer la transition vers le "zéro émission nette" et à offrir des rendements intéressants aux investisseurs."

"Chez LOIM, nous continuons à développer et à approfondir notre expertise en matière de carbone, afin d'être à même d'évaluer pleinement l'exposition des entreprises au carbone et les trajectoires qu'elles suivent sur la voie de la transition, à mesure qu'elles progressent dans l'atteinte des objectifs du "zéro émission nette". Nous avons mis au point un processus de décarbonisation en quatre étapes, qui ajoute une perspective plus prospective et nuancée concernant la transition climatique et constitue la pierre angulaire de notre nouvelle gamme de stratégies TargetNetZero."