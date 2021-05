Lombard Odier étend son offre de solutions d'impact investing sur sa plateforme de fonds PrivilEdge

(Boursier.com) — La Banque Lombard Odier & Cie SA, gestionnaire de fortune basé à Genève, s'associe à Atlas Impact Partners pour permettre aux investisseurs de sa plateforme de fonds PrivilEdge d'investir dans des entreprises qui apportent des solutions à un grand nombre des défis les plus urgents au monde.

PrivilEdge - Atlas Impact Fund est une stratégie de rendement absolu long/short conçue pour saisir les opportunités d'investissement relevant de l'innovation, de la rupture et de l'impact, dans un large éventail de thèmes d'investissement conformes aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Géré par David Lowish et David Castricone, le Fonds investit dans des actions cotées d'Amérique du Nord et des pays développés d'Europe. Toutes capitalisations confondues, il donne la priorité aux petites et aux moyennes entreprises qui tentent d'apporter des solutions commerciales à un grand nombre des problèmes les plus urgents au monde dans les domaines de la protection de l'environnement, de la modernisation des infrastructures, des solutions d''alimentation durable, de la promotion d'un mode de vie sain et de la numérisation à impact positif.

Le Fonds initie également des positions courtes sur des entreprises qui aggravent ces problèmes.

Stéphane Monier, Chief Investment Officer de la banque privée Lombard Odier, déclare : "Notre collaboration avec Atlas Impact Partners découle d'une conviction commune, selon laquelle notre économie évolue progressivement vers un modèle où la croissance se dissocie de son empreinte sociale et environnementale. Pour Lombard Odier, il s'agit d'une transition d'un modèle dit WILD ("Wasteful, Idle, Lopsided and Dirty" : gaspilleur, inefficace, inéquitable et sale) vers un modèle dit CLICTM ("Circular, Lean, Inclusive, Clean" : circulaire, efficient, inclusif et propre).

La stratégie PrivilEdge - Atlas Impact Fund permet aux investisseurs d'exploiter les rendements potentiels dégagés par certaines des entreprises ayant le plus fort impact, en tirant parti du concept d'impact réel, afin de générer des surperformances. Elle vise à investir dans des entreprises dont les solutions permettent d'atteindre les objectifs de soutenabilité mondiaux. Nous sommes ravis de nous associer à Atlas Impact Partners pour étendre davantage la gamme de solutions innovantes que nous proposons à nos clients en vue de répondre à leurs besoins changeants".