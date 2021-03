Lombard Odier étend sa présence au Brésil en ouvrant un nouveau bureau à São Paulo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque Lombard Odier & Cie SA, gestionnaire de fortune mondial de premier plan implanté en Suisse, étend sa présence en Amérique latine en ouvrant un nouveau bureau à São Paulo, au Brésil. Elle consolide ainsi un engagement de plus de cinquante ans auprès de ses clients dans la région.

L'ouverture de ce nouveau bureau à São Paulo est une étape importante de la croissance du Groupe. Elle s'inscrit dans l'objectif de Lombard Odier d'établir une présence sur le marché local afin de renforcer la proximité avec sa clientèle. Le bureau sera dirigé par Matteo Dignola, Responsable du marché latino-américain chez Lombard Odier.

Le Brésil est un centre d'affaires et de prospérité clé, avec une demande accrue de services de gestion de fortune sur-mesure. Les clients au Brésil auront accès à l'expertise et aux solutions d'investissement internationales de Lombard Odier tout en bénéficiant de conseils patrimoniaux indépendants.

Matteo Dignola, Responsable du marché latino-américain, a déclaré : "Notre longue tradition de gestion de fortune privée en Suisse, notre modèle d'affaires indépendant et notre expertise internationale de premier plan en matière d'investissement, constitueront des atouts de poids pour notre clientèle brésilienne".

L'Amérique latine est l'une des régions les plus importantes pour Lombard Odier sur les marchés émergents, où la banque poursuit son développement en étendant sa présence. Le Brésil est à ce titre un marché clé dans la région.

Marc Lopez, Associé et Responsable régional de l'Europe du Sud et de l'Amérique latine chez Lombard Odier, a précisé : "L'ouverture de ce bureau représente une étape importante dans notre nouvelle stratégie en Amérique latine. Elle témoigne de notre confiance dans la croissance et de la stabilité économique de la région".

La société constituée à São Paulo a obtenu l'agrément de la Commission des valeurs mobilières du Brésil pour agir en tant qu'entité de conseils en valeurs mobilières. La société locale a également sollicité l'approbation officielle de la Banque centrale du Brésil pour agir en tant que bureau de représentation de la banque suisse.

"Depuis 225 ans, Lombard Odier met son expertise et son esprit d'innovation au service de ses clients et de leurs familles, pour les aider à préserver et faire fructifier leur patrimoine au fil du temps. Notre expansion au Brésil reflète notre engagement à long terme sur cet important marché, ainsi que notre volonté de leur offrir toute l'étendue de notre expertise mondiale en étant au plus proche d'eux" a déclaré Frédéric Rochat, Associé-gérant du groupe Lombard Odier et Co-responsable de l'activité Clientèle privée.