Lombard Odier et l'UNICEF publient un Guide du donateur consacré à l'enfance

(Boursier.com) — Lombard Odier et l'UNICEF rassemblent leurs expertises dans le Donor's Guide to Children and Youth (Guide du Donateur enfance et jeunesse). Cette publication de référence s'adresse aux particuliers et aux fondations privées qui souhaitent apporter une aide concrète à l'enfance défavorisée dans trois domaines clés : éducation, santé et protection de l'enfance.

Le guide a pour vocation de sensibiliser et de susciter l'engagement. À cette fin, il livre aux donateurs des informations et des analyses essentielles à la bonne compréhension des défis actuels. Que ceux-ci soient liés au Covid-19, au changement climatique et aux conflits, ils nécessitent plus que jamais la création de partenariats philanthropiques mondiaux. Dix études de cas concrets illustrent les multiples opportunités qui s'offrent aux donateurs en visant deux priorités : assurer les besoins et les droits fondamentaux des enfants et imaginer un avenir meilleur dans lequel chacun d'eux peut s'épanouir.

S'appuyant sur le succès du Guide du donateur contre le cancer en 2018 et du Guide du donateur pour l'environnement en 2020, Lombard Odier s'est associé à l'UNICEF pour cette troisième publication, qui suit la même formule que les deux précédentes. Le Guide du Donateur pour l'enfance et la jeunesse est disponible en anglais et sera traduit prochainement en français et allemand. Il peut être téléchargé gratuitement sur les sites web de Lombard Odier et de l'UNICEF.

"Depuis la création de l'UNICEF, le monde a fait d'énormes progrès : les taux de mortalité infantile ont chuté, ceux de scolarisation ont été largement améliorés. Nombre de lois ont été promulguées pour protéger les enfants. Malgré cela, ils sont encore trop nombreux à être laissés pour compte. C'est là que la philanthropie joue un rôle essentiel", commente Bettina Junker, CEO d'UNICEF Switzerland et Liechtenstein.

Selon Patrick Odier, Associé-gérant Senior du Groupe Lombard Odier et Président de la Fondation Lombard Odier : "Ce guide est d'autant plus important maintenant que la pandémie mondiale a engendré des besoins supplémentaires en matière d'aide à l'enfance. Pourtant les levées de fonds tendent à être réorientées, guidées par l'urgence. Dans ce contexte, les questions d'éducation et des droits de l'enfant sont, hélas, trop souvent reléguées au second plan."

En effet, la pandémie de Covid-19 creuse les inégalités et menace des décennies de progrès au niveau mondial. Sans oublier que le changement climatique frappe les communautés les plus vulnérables et que certains conflits en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient s'enlisent.

"Il est important de rappeler que derrière chaque chiffre présenté dans notre Guide se cache un enfant, dont la vie peut être changée à jamais. Nous espérons, avec l'UNICEF, apporter une contribution constructive pour mieux aider l'enfance défavorisée à travers la philanthropie stratégique", conclut Maximilian Martin, Global Head of Philanthropy au sein du Groupe Lombard Odier.