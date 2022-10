Lombard Odier et Enterprise for Society Center (E4S) annoncent une collaboration de premier plan

(Boursier.com) — Lombard Odier et Enterprise for Society Center (E4S) annoncent ce jour un partenariat de plusieurs années pour encourager la recherche sur la finance soutenable, avec un accent particulier sur la transition vers une économie circulaire.

Dans le cadre de cette collaboration, Lombard Odier et E4S travailleront étroitement afin de développer une recherche de pointe axée sur la compréhension de la nature de la transition vers une économie circulaire, l'identification des défis sociétaux correspondants et la convergence économique entre les entreprises et les investissements.

E4S est une initiative conjointe de l'Université de Lausanne, de l'IMD et de l'EPFL, dont la mission consiste à encourager et à activer la transition vers une économie résiliente et inclusive dans le respect des limites planétaires, tout en gardant à l'esprit les opportunités et les défis soulevés par les évolutions scientifiques et technologiques. Le Centre propose une formation par le biais de son Programme de Master en Management et Technologie Durables, soutient l'innovation et l'entrepreneuriat, et produit des articles de recherche et des notes d'orientation sur des sujets d'importance sociétale.

L'offre de Lombard Odier est basée sur sa conviction fondamentale en matière d'investissements selon laquelle notre économie doit opérer une transition d'une économie gaspilleuse, inefficace, inéquitable et sale à un modèle plus circulaire, efficient, inclusif et propre (ou économie CLIC(R)), impliquant des transitions au sein des systèmes énergétiques, des terres et des océans, dans la manière dont nous utilisons les matériaux et dans la façon dont le coût des impacts environnementaux négatifs est pris en compte dans l'économie et les modèles d'affaires.

Le partenariat avec E4S permet de développer le réseau de partenaires existant de Lombard Odier dans le domaine commercial et de la recherche, et vise à définir la manière dont l'adoption de modèles d'affaires circulaires peut accélérer ces transitions environnementales.