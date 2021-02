Lombard Odier développe son partenariat avec Plastic Bank en créant une nouvelle solution d'impact

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Lombard Odier a annoncé développer son partenariat avec Plastic Bank en créant une nouvelle solution conçue pour financer des programmes pédagogiques dans des pays en développement tout en poursuivant sa première initiative visant à réduire la pollution plastique dans les océans.

Cette nouvelle solution répond à une demande croissante chez les investisseurs, à la recherche de solutions d'investissement capables d'avoir un réel impact sur la planète, tout en offrant des rendements financiers.

Le premier partenariat lancé avec Plastic Bank, une entreprise sociale engagée dans la lutte contre la pollution plastique dans les océans, a été annoncé en juillet 2020. Dans ce cadre, Lombard Odier a financé la collecte de plus de 788,5 tonnes de plastique souillant les eaux en Haïti et en Egypte.

Dans cette nouvelle phase, Lombard Odier aidera directement les enfants des communautés effectuant la collecte en offrant des bourses pour couvrir les frais de scolarité et de matériel scolaire. Parallèlement, le Groupe continuera de créer un impact environnemental, social et économique avec Plastic Bank. Au total, Lombard Odier offrira des bourses à plus de 3500 enfants et contribuera à ce que l'équivalent de plus de 16,5 millions de bouteilles en plastique à usage unique ne finissent pas dans les océans du monde.

Stéphane Monier, CIO de la Banque privée Lombard Odier, a déclaré : "Chez Lombard Odier, nous sommes convaincus qu'il est urgent de revoir les fondamentaux de notre modèle économique, qui n'est actuellement pas soutenable. Nous devons opérer une transition vers un autre système plus soutenable et régénérateur - vers un avenir fondé sur un modèle circulaire, efficient, inclusif et propre. Notre partenariat avec Plastic Bank sert directement cet objectif car il réduit les déchets et la pollution des océans tout en promouvant la création d'une société équitable et sûre, par le biais d'un meilleur accès à l'éducation pour tous."