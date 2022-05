LOIM : premier closing de sa stratégie de crédit privé durable avec l'Environment Agency Pension Fund

(Boursier.com) — Lombard Odier Investment Managers (LOIM) annonce aujourd'hui le premier closing de sa stratégie de crédit privé durable avec l'Environment Agency Pension Fund (EAPF). L'engagement de l'EAPF renforce la position de LOIM à l'avant-garde de l'investissement durable avec une stratégie de crédit privé à valeur ajoutée, classée article 9 du Sustainable Finance Disclosure Regulations (SFDR), conformément à son objectif d'investissement durable visant à faire progresser la transition vers le net zéro.

L'EAPF, qui fait partie du Local Government Pension Scheme (LGPS), gère des actifs d'environ 4,5 milliards de livres sterling pour le compte de fonds de pension actifs et fermés de l'Environment Agency (EA). L'EA est un organisme public, non ministériel, parrainé par le ministère de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales du Royaume-Uni, et est le principal organisme public chargé de protéger et d'améliorer l'environnement en Angleterre. L'EAPF est l'un des signataires du Paris Aligned Investment Initiative. Il représente 53 détenteurs d'actifs totalisant 2'900 milliards de dollars et s'est engagé à atteindre un alignement net zéro d'ici 2050 ou avant.

La stratégie de crédit privé durable de LOIM vise à fournir des prêts privés garantis de premier rang, principalement bilatéraux, à des industries nord-américaines diversifiées axées sur la transition climatique. Elle est conçue pour fournir des liquidités structurées basées sur des solutions sur mesure au sein de marchés moins bien financés, tout en recherchant des rendements ajustés aux risques et moins corrélés au marché que les stratégies de prêt direct traditionnelles.

Ritesh Bamania, responsable des ventes institutionnelles pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez LOIM, déclare : "L'EAPF est reconnue pour sa forte implication envers le développement durable et nous sommes ravis de collaborer avec eux en tant que partenaires clés. De nombreux clients ont opté pour la dette privée afin de se diversifier en s'éloignant des actions et en s'orientant vers des flux de trésorerie stables. Notre stratégie vise à atteindre ces objectifs traditionnels et à mettre l'accent sur le développement durable afin d'accélérer la transition vers le net zéro. L'activité institutionnelle britannique constitue un domaine clé pour LOIM, car nous développons notre offre d'investissement axé sur la durabilité. Le succès du premier closing de cette stratégie et le lancement d'un partenariat avec l'EAPF sont une grande reconnaissance de notre expertise en matière de durabilité".