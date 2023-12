LOG IN renforce sa présence sur le marché immobilier italien avec une nouvelle acquisition à Vérone

(Boursier.com) — La SCPI paneuropéenne LOG IN continue le déploiement des capitaux collectés avec l'acquisition d'un nouvel actif en Italie. THEOREIM, société de gestion de LOG IN et son partenaire Principal Asset ManagementSM annoncent ce nouvel investissement dans le cadre d'une opération off-market de Sale & Lease Back, d'un site industriel situé dans la région de Vérone consolidant ainsi la présence de la SCPI sur le marché italien.

Cet actif de 15.000 m(2) bâti sur une parcelle d'environ 24.000 m(2) est situé à un carrefour logistique majeur en Italie et en Europe, au sein d'une zone d'activités établie dans la périphérie de Vérone.

Le site est loué dans le cadre d'un bail triple net de 12 années à une société d'un groupe industriel international. En complément de l'immeuble existant, LOG IN a signé une option d'achat sur la parcelle adjacente, afin d'acquérir un second bâtiment en cours de développement.

Cet investissement permet à LOG IN de bénéficier d'un rendement locatif attractif au côté d'un locataire engagé sur le long terme.

"Avec cette nouvelle acquisition, LOG IN renforce sa position sur le marché Italien au coeur de l'un des principaux sites logistiques et industriels européens. La structure de l'opération permet à LOG IN de sécuriser, dès à présent, l'acquisition complémentaire d'un immeuble neuf loué à un locataire de qualité en 2024" précise Romain Welsch, Président de Theoreim.

"Notre présence locale nous permet d'avoir accès à de très belles opportunités off-market, comme celle-ci, pour laquelle nous avons négocié d'excellentes conditions pour LOG IN, tout en illustrant la stratégie d'accompagnement des acteurs industriels européens que promeut la SCPI" souligne Guillaume Masset, Président de Principal Real Estate.